Ce que dit le Tas du dossier de la FAF

La Fédération algérienne de football a demandé à la présidence du tribunal arbitral du sport d'assigner le dossier à un "juge unique" pour examen et arbitrage.

Lors de la conversation entre le président de la FAF et la présidente du TAS, lors du dépôt du dossier, Walid Sadi a estimé que l’urgence était une priorité absolue pour la FAF, lui assurant que le facteur temps ne sert pas la fédération considérant que la CAF insiste sur la programmation du match retour de la demi-finale et de la finale de la coupe de coupe KAF, malgré les demandes de la FAF.

La présidente du tribunal a informé la FAF que le TAS ne pouvait pas contraindre la "CAF" à geler la compétition de la Coupe CAF jusqu’à étude du dossier afin d’éviter tous problèmes financiers en raison de la nature commerciale entre l’organisation continentale et les sponsors et les chaines chaînes détenant les droits de retransmission. Si une décision est rendue en faveur du FAF, d TAS Lausanne contraindra la CAF à annuler les résultats des demi-finales et peut-être même de la finale et a remettre l'USMA, au motif que la plainte de la "FAF" se fonde sur des documents juridiques clairs que la "CAF" a piétiné ainsi que les droits de l'USMA.

Si la date de l’audience n’est pas encore fixée, la nature urgente du dossier pourrait inciter le Tas à examiner l’examiner dans un délai maximum de deux ou trois semaines, sachant que la programmation des cas non urgents se fait normalement dans un délai d’au moins trois mois.