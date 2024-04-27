عملية نوعية لكتائب القسام

أعلنت "كتائب القسام" مساء اليوم الأحد، استدراج قوة صهيونية كبيرة إلى كمين ألغام معد من صواريخ صهيونية تم إلقاءها على غزة ولم تنفجر، في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط القطاع.

وقالت القسام في بيان عبر قناتها في "تلغرام": "مجاهدو القسام يستدرجون قوة صهيونية مؤللة ويوقعونها في كمين ألغام مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ "F16" التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة".

ومن جانبه، قال موقع "روتر.نت" العبري إن 3 جنود لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.

وأفاد أعلام الصهيوني أن مروحيات تقوم بنقل القتلى والجرحى من مكان الهجوم إلى المستشفيات من بينها سوروكا.