آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

عملية نوعية لكتائب القسام

28 افريل 2024 ()
+ -

أعلنت "كتائب القسام" مساء اليوم الأحد، استدراج قوة صهيونية كبيرة إلى كمين ألغام معد من صواريخ صهيونية تم إلقاءها على غزة ولم تنفجر، في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط القطاع.

وقالت القسام في بيان عبر قناتها في "تلغرام": "مجاهدو القسام يستدرجون قوة صهيونية مؤللة ويوقعونها في كمين ألغام مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ "F16" التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة".

ومن جانبه، قال موقع "روتر.نت" العبري إن 3 جنود لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.

وأفاد أعلام الصهيوني أن مروحيات تقوم بنقل القتلى والجرحى من مكان الهجوم إلى المستشفيات من بينها سوروكا.

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    معرض تونس للكتاب: طرد سفير إيطاليا واقتحام الجناح الفرنسي

    10275 قراءة
  • 3

    إتحاد الجزائر ينسحب من مواجهة بركان

    6782 قراءة
  • 4

    أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

    4976 قراءة
  • 5

    "الكناص" تداهم 550 مؤسسة

    4350 قراءة