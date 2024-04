Ouverture d'un concours d'accès à la profession de traducteur-interprète

Le ministère de la Justice a annoncé l'ouverture d'un concours national d'accès à la profession de traducteur-interprète officiel (500 postes au niveau national), indique lundi, un communiqué du ministère.

Le concours est ouvert à toute personne qui souhaite accéder à la profession et qui remplit les conditions indiquées ci-après.

* Conditions de participation au concours

Le candidat au concours doit remplir les conditions suivantes :

Être de nationalité algérienne ;

Être âgé de 25 ans minimum ;

Être titulaire d’un diplôme de licence ou de master en traduction délivré par un institut de traduction ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent ;

Ayant exercé la profession de traduction pour une période qui ne saurait inferieure à cinq (5) ans dans un service de traduction auprès d’une juridiction, une administration, une institution, un établissement public ou privé, une organisation, un office public de la traduction officielle ou un office étranger de traduction.

Jouir de ses droits civiques et nationaux ;

Sont exemptés des conditions d’âge et d’expérience professionnelle les candidats titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme universitaire reconnu équivalent dans les langues étrangères suivantes (italien, turque, portugais, chinois, coréen, japonais, néerlandais, indien, malawien et langue des signes).

* Documents requis

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :

Un formulaire d’inscription sur la plateforme électronique ;

Un extrait de l’acte de naissance ;

Une copie de la carte d’identité biométrique ;

Deux (2) photos d’identités ;

Une copie du diplôme universitaire requis ;

Une attestation de travail justifiant d’une ancienneté minimale de cinq (5) ans dans un service de traduction ;

Une attestation délivrée par l’administration ayant l’autorité de nomination, autorisant le candidat ayant la qualité de fonctionnaire à la date de dépôt du dossier à participer au concours et s’engageant d’accepter sa démission en cas de son admission finale ;

Une copie du mandat de versement des droits de participation au concours payé au profit du mandataire comptable de l’université d’Alger 1.

Le numéro du compte auprès du Trésor de la wilaya d’Alger est : RUB : 00816001116000097718

La période des inscriptions initiales au concours commence du 29 avril 2024 au 08 mai 2024 via le site électronique officiel du ministère de la justice https://concours.mjustice.dz

Le candidat dépose le dossier de candidature, comprenant les documents spécifiés ci-dessous, au siège de la cour mentionné dans le formulaire d’inscription initiale du 09 mai 2024 au 23 mai 2024.

* Déroulement des épreuves

Le concours comprend des épreuves écrites d’admission et une épreuve orale d’admission finale.

Les épreuves écrites d’admission auront lieu le samedi 01 juin 2024 à la faculté de droit université d’Alger 1.

Les épreuves écrites d’admission comprennent les matières mentionnées dans le tableau annexé.

L’épreuve orale d’admission finale comprend un entretien avec la commission sur la culture juridique générale et la capacité à s’exprimer dans l’une des matières examinées mentionnées en annexe.

Les résultats définitifs seront annoncés, sur proposition de la commission d’examen, suivant l’ordre de mérite et les vœux exprimés pour la compétence territoriale, sur la plateforme électronique d’inscription initiale, selon la liste de répartition des postes indiqués en annexe, et seront publiés sur le site officiel du ministère de la justice https://www.mjustice.dz/fr .