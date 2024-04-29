ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى نحو 34535 شهيدًا و77704 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 47 شهيدًا و61 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف المقدم محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، عن مأساة جديدة في قطاع غزة، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة مأساة جديدة تضاف إلى المآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع، وتسبب في حرائق أحيانًا، وتؤدي إلى ظهور الحشرات، خصوصا الثعابين، التي قد تضر بحياة المواطنين.

ويتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي، في حرب شعواء أدت إلى حصيلة غير مسبوقة من ضحايا الحروب في التاريخ الحديث.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أدانت الكيان بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط أنباء عن توقعات بإصدار أوامر اعتقال ضد قيادات صهيونية، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان المستقيل هرتسي هاليفي.