أكثر من 138 مليار ديون سونلغاز لدى الزبائن بالبويرة

كشف بيان لمديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية البويرة أن الديون عبر وكالاتها التجارية العشرة المتواجدة عبر إقليم الولاية تقدر بما يفوق 138.7 مليار سنتيم (1387 مليون دينار) خلال الثلاثي الأول لسنة 2024 .

وكشف ذات البيان أنه ومقارنة خلال نفس الفترة من سنة 2023 التي سجلت 150 مليار سنتيم فقد سجل انخفاض وصل إلى 8 % ما يعادل 11.3 مليار سنتيم وهو تحسن في استرجاع مستحقات استهلاك الكهرباء والغاز،

وأضاف البيان أن هذه الديون تتوزع بـ 69.9 مليار سنتيم مستحقات بحوزة الزبائن العاديين الناجمة عن الاستهلاك المنزلي بما يعادل 50.46 % من إجمالي الديون و57.7مليار سنتيم مستحقات القطاع الاقتصادي بما يعادل 41.64 % من إجمالي الديون و10.2 مليار سنتيم مستحقات الإدارات العمومية أي ما يعادل 7.39 % من مجموع الديون.