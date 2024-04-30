كريكو تؤدي زيارة تشجيعية للعاملات بقطاع السكك الحديدية

أدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو رفقة وزير النقل محمد الحبيب زهانة زيارة تشجيعية لعاملات قطاع السكك الحديدية، تزامنا والاحتفال بعيد العمال الموافق للفاتح من شهر ماي.

وقد رافقت وزيرة التضامن ووزير النقل سائقة القطار في الوجهة من محطة أغا إلى محطة المطار هواري بومدين، حيث اطلعت على عملها في قيادة القطار وجهودها في أداء مهامها الصعبة.

وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن المرأة الجزائرية أثبتت جدارتها، وأفتكت مكانتها جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، في قطاع السكك الحديدية الذي توليه السلطات العليا في البلاد أهمية قصوى، بفضل الإرادة التي تتحلى بها والتكوين والمرافقة التي يوفرها قطاع النقل لعماله وعاملاته.

وأبرزت الوزيرة ان قطاع التضامن يراق النساء من اجل دعمهن على الانخراط في مجال التنمية ودعم الحركية الاقتصادية، مشيرة إلى أن المرأة الجزائرية اليوم حاضرة في كل المجالات والتخصصات، نتيجة سياسية التعليم والتكوين دون تمييز التي تنتهجها الدولة.

وذكرت الوزيرة بالنتائج الإيجابية التي حققها البـرنــامج الوطني لتشجيع المرأة الماكثة بالبيت على المشاركة في مسار التنمية الوطنية، الذي أطلقه القطاع بداية سنة 2021 ضمن برنامج عمل متناسق بين مختلف القطاعات، سعيا لتنشيط ديناميكية خلق الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، واستحداث المؤسسات المصغرة وتطوير المقاولاتية النسوية ودعم المرأة وصاحبات المشاريع، لاسيما في المناطق الريفية لتحقيق التنمية المحلية، والمساهمة في تمكينها من أجل الاكتفاء الذاتي وتحسين ظروفها المعيشية من خلال مرافقتها وتعزيز قدراتها.