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مجتمع

وهران: توقيف امرأة محل بحث

30 افريل 2024 ()
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تمكنت عناصر أمن دائرة بئر الجير بأمن ولاية وهران بحر هذا الأسبوع، من توقيف امرأة محل بحث لدى مصالح العدالة، طبقا لـ 51 أمر قضائي، من بينها 40 أمر بالقبض صادرة عن عدة محاكم بالتراب الوطني.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن المشتبه فيها البالغة من العمر 35 سنة، موظفة بإحدى المصالح العمومية مبحوث عنها في قضايا التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة، إدخال بطريقة الغش المعطيات في نظام المعالجة الآلية، خيانة الأمانة وجرائم سيبرانية. وأضاف البيان، أنه تم تقديم المعنية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران.

 

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