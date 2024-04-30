توقيف ستة متهمين ببرج بوعريريج

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج ومن تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية مكونة من أربعة أشخاص، باستغلال معلومات حول محاولة تمرير المؤثرات العقلية في سيارة سياحية، عبر الإقليم، أعدت إثرها وحدات الدرك الوطني خطة سمحت بحجز أزيد من 2415 قرص مهلوس نوع بريقابالين، وتوقيف أفراد الشبكة على مستوى بلدية رأس الوادي، مع حجز ثلاث مركبات مستعملة في الجريمة.

كما تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي أمبارك شرق الولاية، في عملية ثانية، إثر تفتيش مركبة مشبوهة، مركونة بأحد شوارع البلدية، خلال دورية مراقبة في إقليم الاختصاص، أين عثر بداخلها على 34000 علبة سجائر أجنبية الصنع قدرت قيمتها المالية بحوالي 600 مليون دج في علب كرتوني، مموهة بعلب كرتونية أخرى من الخيوط، وتم توقيف سائق المركبة واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق، وسمحت العملية أيضا بحجز مركبتين إحداهما تستعمل في نقل السجائر والثانية في فتح الطريق وتوقيف شخصين مشتبه فيهما رفعت ضدهما مخالفة تهريب سجائر أجنبية بواسطة وسيلة نقل بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.