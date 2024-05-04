الإطاحة بشبكة إجرامية عابرة للحدود

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بأمن ولاية وهران من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية وحجز كمية معتبرة من المخدرات ومبالغ مالية من العملة الوطني والأجنبية.

ووفق بيان لذات المصالح، تورط أفراد الشبكة في قضية جناية الاستيراد الحيازة نقل وتخزين المخدرات قصد عرضها للبيع ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، الإضرار بالصحة العامة والاقتصاد الوطني، وتوقف 04 أشخاص، وتحجز 26كلغ و 400 غرام من القنب الهندي ،مبلغ مالي من العائدات الإجرامية بالعملة الوطنية قدره 05 ملايير و 850 مليون سنتيم ، وآخر بالعملة الأجنبية قدره 800 أورو ،و1150 درهم ، وسيارة

هذه العملية النوعية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة والتي مفادها قيام افراد الشبكة بإستيراد وتخزين ونقل هذه السموم بعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه، وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم، وإستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن ، واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص.

اسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 26 كلغ و400 غرام من القنب الهندي، 02 آلتين لعد النقود، ومبلغ مالي من العائدات الاجرامية بالعملة الوطنية قدره 05 ملايير و850 مليون سنتيم وآخر بالعملة الأجنبية قدرة 800أورو، و1150 درهم، سيارة كانت تستعمل في عملية النقل والتوزيع.

ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه أمام العدالة، يضيف البيان.