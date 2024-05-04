وزارة البريد تطلق حملة ضد مخاطر الوسائط الاجتماعية

أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم، حملة تحسيسية وتوعوية حول المخاطر المتعلقة باستعمال الوسائط الاجتماعية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، وتمتد الحملة إلى غاية يوم الجمعة 10 ماي الجاري، وتساهم فيها العديد من القطاعات كوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم والتكوين المهنيين، وزارة الثقافة والفنون، وزارة الشباب والرياضة.

تهدف الحملة ذات الطابع التحسيسي والتوعوي إلى تزويد مستخدمي الوسائط الاجتماعية بالتوصيات الوقائية والممارسات الحميدة الكفيلة بتقليل حدة المخاطر المحدقة بهم في هذه الفضاءات الافتراضية، سيما ما تعلق منها بالنصب والاحتيال، علاوة على المساهمة في تلافي آثارها السلبية على تكوين الفرد والإرث القيمي للمجتمع وتماسك النسيج الأسري والمجتمعي.

هذا ومن أجل تحقيق الأهداف الخاصة بهذه الحملة، تم تسطير برامج ثرية على مستوى مختلف ولايات الوطن تتضمن جملة من النشاطات والفعاليات الجوارية، سيما على مستوى الجامعات المدارس والمعاهد العلياء المؤسسات التربوية مراكز التكوين المهني المراكز الثقافية الإسلامية والمدارس القرآنية، دور الشباب والمراكز الثقافية، إضافة إلى القوافل التي ستجوب عديد المدن والقرى.