النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف

كشفت مجلة Lancet الطبية، أن النساء أكثر عرضة للمعاناة من الأمراض المزمنة التي تظهر مع تقدم العمر، في حين أن الرجال أكثر عرضة للوقوع ضحايا للأمراض والإصابات الحادة والمميتة.



ويقول الباحثون: "تاريخيا، تركز دراسات صحة المرأة بالدرجة الأولى على الوظيفة الجنسية والإنجابية، ولكن رغم أهميتها لا تغطي مجموعة كاملة من المشكلات التي تعاني منها المرأة طوال حياتها. ويكشف تحليلنا، مثلا، وجود نسبة عالية غير متناسبة من الأمراض العقلية بين النساء ، وكذلك أمراض الجهاز العضلي والهيكل العظمي. وتظل الأمراض غير المعدية، التي غالبا ما تتعرض لها النساء، في الظل عند تمويل البحوث ونشر الأدبيات ، والأهم من ذلك، عند التخطيط للرعاية الصحية".



واعتمد الباحثون في هذه الدراسة على إحصاءات طبية دولية لأعوام 1990-2021 من مختلف دول ومناطق العالم تسمى "العبء العالمي للمرض"، باستخدام مؤشر مثل معدلات DALY - "العبء الإجمالي للمرض"، الذي يجمع الوقت الذي يفقده الشخص بسبب المرض أو الوفاة المبكرة.



ودرس الباحثون 20 سببا رئيسيا للإصابة بالمرض. واتضح لهم أن 13 من أصل 20 سببا غالبا ما تؤثر في الرجال. وتشمل أمراض القلب التاجية ومرض الانسداد الرئوي، وكذلك مرض السكري، على الرغم من أن الفرق بين الجنسين في الحالة الأخيرة ليس كبيرا جدا،. كما أن الرجال أكثر عرضة للوقوع ضحايا لحوادث الطرق عدة مرات، كما مات الكثير من الرجال خلال جائحة فيروس كورونا.



وبالنسبة للنساء، اتضح أنهن أكثر عرضة للمعاناة من آلام أسفل الظهر وغيرها من الاضطرابات العضلية الهيكلية، بالإضافة إلى الصداع والاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب والخرف في سن الشيخوخة. وبالإضافة إلى ذلك، النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الإيدز.



وعموما وفقا للباحثين، الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المميتة، والنساء أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة طويلة الأمد التي تؤرق الإنسان لسنوات عديدة. لذلك يدعون السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم إلى الاهتمام بهذه الأنواع من الأمراض، وخاصة لدى النساء التي وفقا لمعلوماتهم لا تخصص لها الأموال الكافية حتى الآن.