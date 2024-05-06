كيف تحذف البيانات التي جمعها عنك غوغل؟

عندما يتعلق الأمر بالبيانات التي سبق أن جمعها غوغل وسجّلها، حيث يعتبر جمع تلك البيانات ضريبة متوقعة لأي خدمات مجانية ، يمكنك حذفها بعدة طرق مختلفة:



إذا كنت تنظر إلى قائمة الأنشطة الكاملة، انقر على حذف (Delete). ويمكنك حذف السجلات من آخر ساعة، أو آخر يوم، أو ضمن مدى زمني مخصص. كما يمكنك الضغط على "كل الوقت" (All time) لحذف كل شيء.



إذا كنت قد اخترت تصفية القائمة حسب التاريخ أو المنتج، اضغط على حذف النتائج: وهذا يؤدي إلى حذف كل شيء يطابق اختيارك للتصفية. وعموما يمكنك الضغط على علامة "إكس" (X) بجوار أي نشاط لحذفه مباشرة.



من المفيد أن يتوفر هذا المخزن المركزي لجميع بياناتك عبر منصة ويب واحدة، لكن بإمكانك العثور على بعض أنواع البيانات في أماكن أخرى كذلك، فيمكنك مثلا حذف نشاطك على الويب من داخل متصفح كروم إذا كنت مسجّل الدخول إلى غوغل، أو يمكنك الاطلاع على سجلّ مشاهداتك على يوتيوب من خلال موقع يوتيوب نفسه.



الحذف التلقائي وإيقاف تجميع بياناتك



إذا كنت ترغب في حذف غوغل لبياناتك تلقائيا أو التوقف عن جمع البيانات كليا، فعليك الاستعانة بالفئات الثلاث التي ذكرناها سابقًا: الويب والتطبيقات، والموقع، ويوتيوب.



من قائمة الأنشطة، اضغط على نشاط الويب والتطبيقات، أو سجل الموقع، أو سجل يوتيوب. تتشابه شاشة الخيارات التالية التي ستراها في الفئات الثلاث:



اضغط على إيقاف التشغيل (Turn off) لإيقاف جمع البيانات في هذه الفئة المحددة. إذا حددت هذا الخيار، يمكنك اختيار إيقاف التشغيل مع الاحتفاظ بأي بيانات مجمعة حتى الآن أو إيقاف التشغيل وحذف السجل بالكامل.

في حال اخترت حذف البيانات، ستظهر لك شاشة لعرض ما سيجري حذفه قبل تأكيد الإجراء. في أسفل الصفحة، حدد خيار الحذف التلقائي لمسح البيانات في هذه الفئة بعد فترة زمنية معينة: بعد 3 أشهر أو 18 شهرًا أو 36 شهرًا.



كما سترى بعض الإعدادات الفرعية في هذه الصفحات، مثل عمليات البحث التي تقوم بها على يوتيوب أو النشاط الصوتي الذي قد تجمعه من خلال تفاعلك مع مساعد غوغل.



بالتأكيد توجد بعض التنازلات التي يجب أخذها في الاعتبار هنا، في حال إيقاف تتبع نشاطك. فإذا كنت تبحث عن مقهى بعينه على خرائط غوغل، فمن المفيد أن يظهر لك تلقائيا عندما ترغب في الحصول على الاتجاهات إليه. وبنفس الكيفية، إذا أعجبتك بعض مقاطع الفيديو على يوتيوب، فربما ترغب في مشاهدة المزيد من نفس أنواع تلك المقاطع بدلا من عرضها عشوائيا.



ربما يوفر لك خيار الحذف التلقائي بعض التوازن في هذا الشأن، لأنه يعني أنك ستحصل على مستوى معين من التخصيص دون الحاجة إلى حفظ كافة أنشطتك على خوادم غوغل طوال الوقت.