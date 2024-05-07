مقتل رجل أعمال صهيوني في مصر

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، مقتل رجل أعمال صهيوني في منطقة سموحة بمدينة الإسكندرية في على يد شاب مصري في عملية طعن.

ولم تكشف قناة "إي 24 نيوز" الصهيونية عن تفاصيل أكثر حول العملية، مضيفة أن وزارة الخارجية الصهيونية على علم بالموضوع وتقوم بالتحقيق.

ووفقا لوسائل إعلامية مصرية قتل رجل الأعمال الصهويني والذي يحمل الجنسية الكندية أيضا على يد شاب مصري في الإسكندرية، وأعلنت مجموعة أطلقت على نفسها اسم "مجموعة الشهيد محمد صلاح" تبنت تنفيذ العملية.

ووفقا لموقع "العربية" يعمل القتيل منذ أكثر من تسع سنوات في مصر ويمتلك شركة كبيرة مقرها الإداري في محافظة الإسكندرية، في حين يقع مصنعه في محافظة البحيرة المجاورة وهو يتنقل بين المحافظتين.