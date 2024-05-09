خطيب الأقصى يدعو للتصدي لرفع المستوطنين 500 علم للاحتلال



أعلنت جماعات الهيكل المزعوم الاستيطانية، نيتها رفع نحو 500 علم للاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، يوم 14 ماي الجاري، فيما يسمى يوم الاستقلال.

ونظمت جماعات المستوطنين حملة توقيعات للسماح لها برفع العلم داخل المسجد الأقصى، كما تخطط لوضع لافتة ضخمة في تل أبيب تدعو لرفع العلم في الأقصى. وأطلقت جماعة “نساء من أجل الهيكل” الاستيطانية، دعوات لاقتحام الأقصى اليوم الخميس تزامنا مع الدعوات لرفع 500 علم في الأقصى.



وفي المقابل، دعا خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، إلى حماية المسجد المبارك والدفاع عنه أمام مخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة بحقه. وحذّر الشيخ حسين من عواقب اعتداءات المستوطنين وانتهاكاتهم التي تطال المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، وأكد أن شعبنا لن يسمح للاحتلال والجماعات الاستيطانية بتمرير مخططاتهم، منبها إلى أن المسجد يتعرض لاعتداءات متواصلة من احتلال لا يقيم للأديان أي اعتبار. وأشاد خطيب المسجد الأقصى بصمود شعبنا المرابط في الأقصى، مؤكدا أنه لن يفرط بأي ذرة تراب منه، وسيزيد تمسكا به.



وتتواصل الدعوات الفلسطينية لمواصلة الحشد والرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحامات المستوطنين الواسعة في أيام ما يسمى عيد الفصح العبري، الذين تجاوزوا الآلاف. وتشدد تلك الدعوات على أهمية المحافظة على التواجد الدائم في الأقصى، لإحباط مخططات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء عليه وفرض وقائع تهويدية جديدة.



