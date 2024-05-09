جالية: هكذا يتم الدخول والخروج دون تأشيرة

في إطار الجهود المبذولة للتكفل بأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وتسهيل دخولهم إلى التراب الوطني وعودتهم إلى مقر إقامتهم المعتاد، بمناسبة موسم الاصطياف لهذه السنة وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تنهي وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى علم المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج والحاملين لجوازات سفر أجنبية سارية المفعول، أنه يمكنهم، إلى غاية 31 أكتوبر 2024، الدخول إلى التراب الوطني ومغادرته بصفة استثنائية دون الحصول على تأشيرة دخول، وذلك في الحالتين التاليتين إبراز جواز سفر أجنبي ساري المفعول مع وثيقة هوية بيومترية وطنية، حتى وإن لم تعد سارية المفعول، أو إبراز جواز سفر أجنبي ساري المفعول مع جواز سفر بيومتري جزائري منتهي الصلاحية.

ولضمان السير الحسن لهذه العملية، يتعين على أبناء الجالية الوطنية في الخارج المستفيدين من هذه التسهيلات تقديم نفس الوثائق عند الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه.