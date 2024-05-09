ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، أن حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 34.904 شهيدا و78.514مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 60 شهيدا و110 جريحا، مشيرة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 34.844 فلسطينيا وإصابة 78.404 آخرين، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والذي خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.