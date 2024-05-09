آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

الوزير الأول يستقبل السفير الإيطالي

9 ماي 2024 ()

38serv

+ -

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، البيرتو كوتيلو.

ووفق بيان الوزارة الأولى "استعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين وآفاق تطويرها في شتى المجالات مع الحرص المشترك على العمل سويا من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين على ضوء مخرجات اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين، لاسيما زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى إيطاليا في ماي 2022".

كما تناولت المحادثات أيضا سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك في إطار "خطة ماتيي" من أجل دعم التنمية في إفريقيا بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية و الدولية الراهنة لاسيما حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    "وظيف عمومي خاص بالصحة"

    7821 قراءة
  • 3

    "القيد رقد، شراء نجمة".. التفاهة تملأ مواقع التواصل

    7330 قراءة
  • 4

    أمطار رعدية على هذه الولايات

    6858 قراءة
  • 5

    إجراء هام لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج

    5966 قراءة