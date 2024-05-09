الوزير الأول يستقبل السفير الإيطالي

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، البيرتو كوتيلو.

ووفق بيان الوزارة الأولى "استعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين وآفاق تطويرها في شتى المجالات مع الحرص المشترك على العمل سويا من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين على ضوء مخرجات اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين، لاسيما زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى إيطاليا في ماي 2022".

كما تناولت المحادثات أيضا سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك في إطار "خطة ماتيي" من أجل دعم التنمية في إفريقيا بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية و الدولية الراهنة لاسيما حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة.