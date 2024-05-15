ملحمة جديدة للقسام

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، مقتل أكثر من 12 جنديا صهيونيا على الأقل في عملية مركبة في منطقة بلوك 4 بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان لها، إن مقاوميها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" واستهدفوا كذلك قوة للجيش الصهيوني تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها.

وأوضحت أنه فور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة "شواظ" في دبابة "ميركفا"، وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية.

وأعلنت كذلك، عن قنص جندي صهيوني بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت سيطرتها على مسيّرة صهيونية غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفي عملية ثانية قالت إن مجاهديها تمكنوا من إسقاط قذيفة مضادة للأفراد عبر طائرة مسيرة على مجموعة من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا.

وفي السياق، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خوضها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال بالقرب من أبو زيتون معسكر جباليا وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأكدت كذلك، إيقاع قوة راجلة لجيش الاحتلال بين قتيل وجريح "خلال اشتباكات ضارية خاضتها في محور التقدم بشارع السكة شرق معسكر جباليا"

وبثت مشاهد من حمم الهاون التي دك بها مجاهدو سرايا القدس التحشدات العسكرية وآليات الاحتلال المتوغلة شرق رفح.

ويوم أمس، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس خوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال حيث أكدت إيقاع قتلى وجرحى في صفوفه، في الوقت الذي قالت فيه إنها نفذت عشرات العمليات النوعية والمركبة في جباليا ورفح.