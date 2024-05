محاولة اغتيال رئيس وزراء دولة أوروبية (فيديو)

تعرَّض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم (الأربعاء)، لإطلاق نار عدة مرات بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد، في حين أعلنت الحكومة أنه "في وضع حرج"، إثر هذا الهجوم الذي ندَّد بها قادة أوروبيون، وفق ما أفادت به "وكالة الأنباء الفرنسية".

The moment of the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico. Five shots are heard in the video. pic.twitter.com/0bhjX795md

يتولى فيكو، الزعيم الشعبوي الذي يُعدّ مقرباً من "الكرملين"، منصبه هذا منذ السنة الماضية. وكتبت الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم، وبعد اجتماع الحكومة في هاندلوفا، وقعت محاولة اغتيال لرئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية روبرت فيكو". وأضافت في بيان: "يتم نقله حالياً بمروحية إلى بانسكا بيستريتسا ووضعه حرج"، ووصفت الهجوم بأنه "محاولة اغتيال".

وجاء في منشور بصفحته على "فيسبوك" أن فيكو أُصيب بعدة طلقات. وقال الناطق باسم الشرطة، ماتيي نومان، للوكالة: "نؤكد تعرض رئيس الوزراء لهجوم".

The first minutes after the attack on Robert #Fico - the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg