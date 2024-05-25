اتحاد الجزائر يستعيد توازنه

استعاد اتحاد الجزائر توازنه بعد هزيمتين متتاليتين، وحقق اليوم السبت فوزا مهما على حساب ضيفه جمعية الشلف بنتيجة هدفين مقابل هدف.

المقابلة التي احتضنها ملعب 20 أوت بسبب غلق ملعب 5 جويلية تحضيرا لنهائي كأس الجمهورية، تدخل في إطار الجولة الـ27 من الرابطة المحترفة الأولى وشهدت حضورا جماهيريا معتبرا من أنصار الفريقين.

وكان الشوط الأول كارثيا للمحليين الذين تلقوا هدفا في الدقيقة الـ36 عن طريق عبد الرحمن بورديم، غير أن أشبال المدرب الاسباني غاريدو عادوا في المرحلة الثانية وسجلوا هدفين عن طريق اسماعيل بلقاسمي (د 64) وعبدلاي كانو (د74).

بهذه النتيجة يرتقي أبناء "سوسطارة" للمركز الرابع برصيد 42 نقطة مع مقابليتن متأخرتين، وهو مركز مؤهل لمشاركة إفريقية الموسم المقبل، في حين يبقى "الشلفاوة" برصيد 35 نقطة في المركز التاسع مؤقتا ويحتاج لتحقيق نقطة أو نقطتين في الثلاث جولات المقبلة لترسيم بقائه في دوري الأضواء.

وستستكمل بقية مواجهات الجولة غد الأحد، حيث تخطف مواجهة مولودية وهران-نجم بن عكنون الأضواء، باعتبار أن الناديين يصارعان من أجل تفادي السقوط.

مقابلات الجولة الـ27:

السبت:

اتحاد الجزائر-جمعية الشلف 2-1

الأحد:

شبيبة القبائل-مولودية الجزائر

شباب بلوزداد-مولودية البيض

اتحاد بسكرة شباب قسنطينة

اتحاد خنشلة-شبيبة الساورة

مولودية وهران-نجم بن عكنون

وفاق سطيف-نجم مقرة

نادي بارادو-اتحاد سوف