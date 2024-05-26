05 جامعات جزائرية تتربّع على عرش التتويج العالمي

وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأحد، تهنئة للطلبة الفائزين في مسابقة "هواوي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات"، بالصين، ممثلين لـ 05 جامعات جزائرية.

ووفقا لبيان نشره بداري، عبر صفحته الرسمية على منصة "فايسبوك"، خصّ المسؤول التنفيذي الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة، كل من طلبة جامعات سيدي بلعباس، وهران، بجاية، الجزائر وباتنة، على "التتويج العالمي".

وقال الوزير، "هنيئا للجزائر تربعها على عرش مسابقة هواوي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بالصين، بتفوق الثلاث فرق المشاركة حيث تحصل فريقان على الجائزة الكبرى في مجال الشبكة والسحابة NETWORK AND CLOUD والجائزة الأولى في مجال الحوسبة Computing."