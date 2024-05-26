تزكية حمو طواهرية على رأس أكبر فيدرالية عمال في الجزائر

اجمع المشاركون في المؤتمر الخامس الفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياويات، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، على تزكية الأمين العام حمو طواهرية لعهدة ثانية ولمدة خمس سنوات على رأس أكبر فيدرالية عمال في الجزائر.

ركز حمو طواهرية في كلمته على ضرورة تحضير الخلف من خلال سياسة تشبيب صفوف النقابة وإعطاء فرص أكبر العنصر النسوي جنيا إلى جنب الرحل.

من جهته، فضل عمر تاكجوت كعادته لغة الصراحة النقابية وانتقد وضعية الاتحاد قائلا " وجدنا الاتحاد العام في وضعية كارثية و38 ولاية غير شرعية ولهذا يجب إدخال إصلاحات على تسيير المركزية النقابية وتغيير العقليات ومن لا يستطيع جمع لجنته التنفيذية سنويا ويقدم حصيلة يروح لداره".

وأضاف بخصوص الآفاق المستقبلية للاتحاد " تنتظرنا لقاءات قادمة لان الجزائر بحاجة إلينا" في تلميح للاستحقاقات الرئاسية القادمة وموقف الاتحاد منها.

للتذكير فإن المؤتمر المنعقد أمس بفندق ميرديان وهران، عرف حضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأمين العام للاتحاد العربي لنقابات عمال البترول والكيماويات والمعادن العرب، الأمين العام للمنظمة الإفريقية للمناجم، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيماويات، ممثل وزير الطاقة والمناجم، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ممثل المدير العام لسوناطراك، والسلطات المحلية.

و أكد والي وهران بأن الولاية تتوفر على مؤشرات هامة وتملك بنية تحتية، على غرار قطب أرزيو المتربع على مساحة 2800 هكتار كما تضم الولاية 16 شركة تابعة لسوناطراك جميع عمالها جزائريون.

وأشاد بالمستوى العالي لإطارات سوناطراك وتحدّث عن المشروع الإستراتيجي المتمثل في محطة تحلية مياه البحر الرأس الأبيض بوهران، الذي تشرف على انجازه شركة تابعة سوناطراك، جميع عمالها جزائريون، مشيرا إلى أنهم يقومون بإنجاز المشروع بمواصفات دولية.

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد اعمر تقجوت على أهمية التماسك والالتزام داخل الاتجاه النقابي للدفاع عن حقوق العمال وتقديم حلول مبتكرة للمستقبل، مضيفا بأن الجزائر الجديدة التي شرعنا في تشييدها بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تتطلب منا تغيير طريقة العمل النقابي لان تعبئة العمال لرفع التحديات المختلفة التي تواجه الاقتصاد الوطني تلزم منا إطلاق إصلاحات على الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومختلف الفدراليات التابعة له.

ومن جهته أشار رئيس فيدرالية عمال البترول والغاز والكيمياء حمو طواهرية إلى أهمية هذا المؤتمر، الذي يأتي بعد خطاب السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة عيد العمال والذي أعطى دفعة جديدة وقويا للعمل النقابي. مطمئنا بشأن صحة الاقتصاد الوطني الذي يسير في الاتجاه الصحيح بفضل جهود العاملات والعمال.

وأكد على عزم الدولة على تثمين الجهد والاعتماد على العمل كقيمة جوهرية لبناء اقتصاد عصري ومزدهر، معتبرا هذا المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الأفكار والخوض في النقاشات المثمرة حول المسائل الاجتماعية والمهنية المتعلقة بتطوير مؤسساتنا ومؤسسات القطاع. كما أن هذا المؤتمر سيكون فضاءً مفتوحًا بدرجة عالية من الديمقراطية والشفافية لتعزيز الحوار.

وقبل بداية أشغال المؤتمر، تمّ التنصيب الرسمي لمكتب المؤتمر وتنصيب لجان إثبات العضوية، كما تابع الحضور شريط فيديو عن المرحوم "زادي لخضر" نقابي ومناضل والذي كان عضوا بالمكتب المنبثق عن المؤتمر الرابع للفيديرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء قام الأمين العام للفيديرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتقديم الحصيلة المعنوية للعهدة الفارطة.