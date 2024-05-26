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"مبروك على الجزائر هذا الجيل العلمي الجديد"

26 ماي 2024 ()
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هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الطلبة الجزائريين المتوجين بالمرتبة الأولى عالميا، بمسابقة هواوي في شنزن بالصين.

وجاء في رسالة الرئيس: "كُلي فخر واعتزاز بأبنائي الطلبة من جامعات بجاية، سيدي بلعباس، وهران، الجزائر العاصمة وباتنة، لتميزهم مجددًا، بافتكاكهم المرتبة الأولى عالميا، في فئة من فئات الإعلام الآلي بمسابقة هواوي في شنزن بالصين والجائزة الكبرى في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات..مبروك على الجزائر، هذا الجيل العلمي الجديد الذي يشق الطريق بالبلاد إلى بر الأمان..تحياتي وتشكراتي لكم جميعًا."

 

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