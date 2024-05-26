الفاف تعلن عن تواريخ تسجيل اللاعبين

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة بأن فترة قيد وتسجيل اللاعبين لفرق المحترف الأول خلال الموسم الكروي المقبل 2024/2025 ستكون على فترتين الأولى من 1 جويلية 2024 إلى 10 سبتمبر 2024 وخاصة بمرحلة التحويلات الصيفية.

فيما ستكون الفترة الثانية في الفترة ما بين 1 إلى 31 جانفي 2025 وستكون خاصة بمرحلة التحولات الشتوية.

وأشارت "الفاف" في بيان أعقب الاجتماع الأخير للمكتب الفدرالي إلى أنه سيتم دعوة أندية المحترف الأول في أقرب الآجال من أجل تقديم المستندات اللازمة للتسجيل على المنصة الرقمية "كلوب" التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ 2022 والخاصة بتقديم الرخص والإجازات للأندية في المنافسات المحلية والدولية.