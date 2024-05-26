عطاف في بروكسل لتعزيز زخم الاعترافات بدولة فلسطين

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم ببروكسل عاصمة بلجيكا للمشاركة في اجتماع وزاري عربي أوروبي حول القضية الفلسطينية .

وذكرت الخارجية في بيان لها أن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الطبعة الأولى التي انعقدت بالرياض نهاية شهر أفريل المنصرم والتي ضمّت مجموعة مصغرة من الدول العربية والأوروبية في إطار جهد دبلوماسي مشترك يرمي أساسا إلى ترقية حل الدولتين للصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني وتعزيز زخم الاعترافات الدبلوماسية بدولة فلسطين.

وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع أيضا، وفق المصدر نفسه، بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن وبحكم مساعيها وجهودها الرامية لنصرة القضية الفلسطينية، لاسيما من أجل وقف العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على غزة وكذا من أجل الدفع بملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.