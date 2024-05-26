تهيئة شروط تنظيمية بمقاييس دولية لضمان نزاهة الانتخابات

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي اليوم الأحد بعنابة بأن "تهيئة شروط تنظيمية بمقاييس دولية للعملية الانتخابية يمثل ضمانا إضافيا لنزاهة الانتخابات ومعيارا لمصداقيتها".

وأوضح شرفي خلال وقوفه على سير الترتيبات التنظيمية تحسبا لموعد رئاسيات 7 سبتمبر المقبل بولاية عنابة و ذلك بالمقر الجديد للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن "الجزائر التي تنتهج خيار البناء الديمقراطي و تعتمد مبدأ التداول على السلطة، حققت في إطار هذا التوجه أشواطا هامة في مجال تهيئة الشروط التنظيمية الضرورية لتجسيد هذا الخيار"، مشيرا إلى أن المندوبيات المحلية لذات الهيئة تمثل "الحلقة الأساسية في بناء إدارة انتخابية تنشط بمعايير دولية و قوانين تضمن مصداقية ونزاهة الانتخابات".

كما أكد أن "تهيئة شروط نزاهة الانتخابات والاختيار الحر للمواطن في الاستحقاقات المقبلة أصبح التزاما أكيدا من أعلى سلطة في البلاد"، متطرقا إلى "الدور المحوري للمواطن في إعطاء القيمة الحقيقية للاستحقاقات المقبلة من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات".

ووجه شرفي في هذا السياق, نداء للشباب للتسجيل في القوائم الانتخابية، موضحا بأن "الانتخابات تبقى الوسيلة الشرعية للحوكمة والتداول على السلطة و أن صوت المواطن يمثل الحلقة الأساسية لتكريس هذه الشرعية".

وخلال زيارته لعنابة، أشرف شرفي على تدشين المقر الجديد للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي أنجز بوسط عاصمة الولاية و اطلع على الترتيبات المتخذة تحسبا للاستحقاقات المقبلة.