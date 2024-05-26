مخرجات اول لقاء لجنة ائتلاف أحزاب الاغلبية

عقدت، اليوم الأحد، اللجنة المنبثقة عن اجتماع قادة ائتلاف أحزاب الأغلبية في الجزائر، اجتماعها التشاوري الأول بمقر الحزب بحيدرة في العاصمة، مع تزكية البروفيسور عمر فرحاتي منسقا لها.

وحددت اللجنة يوم الثلاثاء لتنظيم أول اجتماع عن بعد من أجل تقديم ورقة الطريق الأولية تحسبا للجنة القادة المقرر الخميس المقبل.

كما حددت اللجنة تاريخ الثامن جوان لتقديم الوثيقة النهائية، مشيرة الى انها وضعت ستة محاور للتقييم وهي البعد السياسي والبعد المؤسساتي والبعد الإقتصادي و الاجتماعي والثقافي

و السياسة الخارجية والدفاع والأمن.

وكان قادة الاحزاب قد اعلنوا عن الائتلاف الاسبوع الماضي، وهو عبارة عن تحالف وتكتل سياسي الاحزاب الداعمة للحكومة، مثلما اطلق عليه.

وترأس الاجتماع محمد كناي مسؤول التنظيم مكلف بالتنظيم والإدارة والمالية.

وحضر الاجتماع، البن علية بلحواجب عضو المكتب السياسي مكلف بالمنتخبين وممتلكات الحزب ممثلا عن حزب جبهة التحرير الوطني

وشارك طويل محمد ممثلا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي

كما شارك بريكات فاتح ممثلا عن جبهة المستقبل.

وحضر الاجتماع اسماعيل دباح ممثلا عن حركة البناء الوطني.

كما كان الاجتماع مناسبة، لتشكيل لجنة خبراء لتقييم الحصيلة السابقة.