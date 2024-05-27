"اتهام الجنائية الدولية بمعاداة السامية مرفوض"

أكد الاتحاد الأوروبي على لسان مفوضه السامي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أن "توجيه الاتهامات نحو المحكمة الجنائية الدولية بأنها ذات نزعة معادية للسامية، أمر مرفوض". حسب ما نشرته وكالة "آكي" الإيطالية.

وفي تصريحات ببروكسل، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، الإثنين، دعا الممثل السامي الأوروبي، إلى "وجوب أن نحترم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وأن نسمح لها بالعمل من دون تخويف".

في إشارة إلى طلب المدعي العام بالقضاء الجنائي الدولي، بمتابعة قادة اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. واستدرك بوريل: "لكن ليست هذه هي الحال لسوء الحظ، فلقد تعرضت المحكمة للترهيب الشديد واتُهمت بمعاداة السامية، على غرار ما يحدث دائماً عندما يفعل شخص ما شيئًا مناقضاً لما يفعله بنيامين نتنياهو".

وشدد منسق الدبلوماسية الأوروبية على أن، "الاتهامات بمعاداة السامية ضد المحكمة غير مقبولة". واختتم مبيناً أن "مصطلح معاداة السامية مهم للغاية، لدرجة أنه لا يمكن استخدامه في هذه المناسبة".