استمرار المظاهرات الداعمة لفلسطين عبر العالم

شهدت مدن عربية وغربية نهاية الأسبوع مظاهرات داعمة للفلسطينيين ومنددة بحرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، وسط دعوات بمحاكمة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وفي العاصمة الأردنية عمان تظاهر أردنيون تنديدا بالحرب المتواصلة على قطاع غزة، وحيوا المقاومة الفلسطينية ودعوا إلى دعمها وإسنادها، كما طالبوا بفتح معبر رفح، وتكثيف إرسال المساعدات إلى القطاع المحاصر. كما تظاهر الآلاف في العاصمة اليمنية صنعاء تنديدا باستمرار الحرب على غزة والمطالبة بإيصال المساعدات إلى القطاع، كما طالب المتظاهرون بمحاكمة الكيان لارتكابه جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد مسيرة ووقفة احتجاجية مؤيدة لقطاع غزة، وأكد المشاركون فيها على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة والمطالبة بوقف عمليات التطبيع مع الكيان، مشددين على أهمية الاستمرار بمقاطعة منتجات الدول الداعمة للكيان نصرة لفلسطين وللمقاومة.

وفي موريتانيا، خرجت مسيرة بالعاصمة نواكشوط للمطالبة بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار، حيث ردد المتظاهرون شعارات تطالب بتفعيل مذكرة الاعتقال ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وبعدم المساواة بين الضحية والجلاد، وفق تعبيرهم، كما طالبوا بوقف التهجير والتجويع اللذين يتعرض لهما الفلسطينيون.

ونظم المئات من الأتراك والناشطين العرب والأجانب في مدينة اسطنبول مظاهرة لدعم غزة، والتنديد بالجرائم الإسرائيلية، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بصمت المجتمع الدولي وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، كما طالب المتظاهرون بضرورة فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

وفي جنوب إفريقيا، نظم مئات المحتجين في مدينة كيب تاون مسيرة حاشدة تضامنًا مع قطاع غزة، واحتجاجًا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع. وطالب المحتجون في المظاهرة التي نظمتها مؤسسات صديقة لفلسطين وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بضرورة وقف العدوان على غزة، وفتح منافذ لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية لسكان القطاع المحاصر.

في السياق ذاته، يواصل طلبة من جامعة أدنبره اعتصاما مفتوحا تضامنا مع غزة، وللمطالبة بسحب الاستثمارات من شركات، يعتبرونها متواطئة مع إسرائيل. وينفذ عدد من الطلبة إضرابا عن الطعام، منذ نهاية الشهر الماضي، للضغط على إدارة الجامعة لتلبية مطالبهم.

وفي الولايات المتحدة، أقام طلبة مؤيدون لفلسطين مخيما جديدا في حرم جامعة كاليفورنيا للتضامن مع غزة بعد أسابيع من تعرض مخيمهم الأول لهجوم عنيف من قبل متظاهرين مناهضين تم تفكيكه من قبل الشرطة. ودعا فرع جامعة كاليفورنيا لمنظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"الطلبة للمشاركة في التجمع، وسط حضور كثيف لعناصر الأمن في الجامعة.

وفي إيطاليا، خرجت مظاهرة في مدينة ميلانو رفع فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وسط هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وشهدت العاصمة الدنمركية كوبنهاغن فعالية احتجاجية رفضًا لمواصلة قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 8 أشهر.

كما شهدت مدينة فولفسبورغ الألمانية مظاهرة احتجاجية دعمًا لفلسطين ورفضًا للحرب الإسرائيلية على غزة، ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وفي العاصمة النمساوية فيينا، شاركت أعداد كبيرة في مظاهرة داعمة لفلسطين، ردد خلالها المتظاهرون هتافات تدعو إلى وقف فوري للحرب على القطاع.