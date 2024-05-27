انتقادات قوية من روما للصهاينة

قالت إيطاليا، اليوم الإثنين، إن الهجمات الصهيونية على مدنيين فلسطينيين في غزة لم تعد مبررة، وذلك في أحد أقوى انتقادات روما حتى الآن للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو: "الوضع يزداد صعوبة، إذ يجري الضغط على الشعب الفلسطيني دون مراعاة لحقوق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين لا علاقة لهم بـ "حماس"، وهذا لم يعد من الممكن تبريره.. نحن نراقب الوضع بيأس".

وتسببت أحدث ضربات جوية صهيونية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة في مقتل 35 فلسطينياً على الأقل وإصابة العشرات. وزعم الاحتلال الهمجي، إن الغارة كانت تستهدف مجمعاً لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).