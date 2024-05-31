صورتان جزائريتان ضمن المراتب العشر الأولى عالميا

تصدرت صورتان جزائريتان للمصور الفوتوغرافي يحيى طالبي، من ولاية بني عباس، إحدى المراتب العشر الأولى عالميا، التي تم الإعلان عن تتويجها ضمن مسابقة صور القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Photo Contest 2024)،

وتتمثل المسابقة في المشاركة بتقديم صور فوتوغرافية من كل دول العالم توضح كيف تلعب تكنولوجيات الإعلام والاتصال دورا تمكينيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في هذا الإطار، تنطوي الصورتان الجزائريتان على رمزية بالغة، إذ تعبر أولاهما، الملتقطة بمدينة تيمودي جنوب الجزائر، على مواكبة مختلف الأجيال لوسائل الاتصال الحديثة، حيث تجسد السيدة العجوز التي تأقلمت معها، وهي تجري مكالمة مع حفيدتها التي لم ترها منذ عدة أشهر، وهذا ما جعلها تذرف دموع الفرح التي امتزجت بالشوق والحنين.

أما الصورة الثانية التي التقطت بتنركوك جنوب الجزائر، فهي توثق العلاقة الحميمة بين الشاب حمحامة والجمل عبر مكالمة فيديو أثناء تواصله مع أصدقائه، حيث اختصرت تكنولوجيات الإعلام والاتصال المسافات فيما بينهم.