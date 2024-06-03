ليلة فنية بيضاء في شوارع الباهية

شهدت شوارع واجهة البحر و العربي بن مهيدي و ساحات بورسعيد و باماكو، ليلة غير عادية، من خلال قافلة فنية متنقلة يتقدمهم الفنان أمين ميسوم في دور "البراح" ضمت فنانين و جمهور متعود على مشاركة المعهد الفرنسي الجزائري و جمعيات تقليدها السنوي "ليلة بيضاء" تحاول أن ترمي بالثقافة إلى الشارع ليحتضنها المواطن الوهراني.

تضمن برنامج الليلة البيضاء معرض فني للتصميم "معرض الجزائر الكبير" يندرج ضمن بيانيلية الجزائر فرنسا بمقر المعهد و عرض فيديو "رينا" برواق العرض " حضارة العين" و عرض موسيقي و رقص بساحة بورسعيد أمام مرأى العائلات و المارة وعرض آخر لفرقة " درول مادير" بساحة باماكو بعد جولة على الأقدام على واجهة البحر أين اختلطت الموسيقى بنسمات البحر وصافرات موكب من السيارات العتيقة جابت شارع جيش التحرير.

لينتهي مسار القافلة الفنية بمقر المعهد الفرنسي بشارع العربي بن مهيدي لتقديم حفل موسيقي.