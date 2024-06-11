انتخاب الجزائر في لجنة التراث الثقافي اللامادي "لليونيسكو"

تم، اليوم، انتخاب الجزائر بالإجماع لعضوية لجنة التراث الثقافي اللامادي لعهدة 2024_2028 عن المجموعة العربية، وذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة العاشرة للدول الأطراف في اتفاقية صوْن التراث الثقافي غير المادي التي أقيمت في مقر "اليونسكو" بالعاصمة الفرنسية (باريس) اليوم 11 جوان 2024 بحضور ممثلي 178 دولة.

وأوضح بيان لوزارة الثقافة ، أن هذا الاستحقاق الدولي يعبر عن ثقة المجتمع الدولي بالجزائر وبجدية سياستها الوطنية في المحافظة على موروثها الثقافي غير المادي الغني وتنميته وتطويره،

ويعد انتخاب الجزائر لعضوية اللجنة تتويجاً لجهودها في خدمة التراث الثقافي غير المادي، ويجسد كذلك الحضور الجزائري القيادي في مجال التراث الثقافي على مستوى العالم، ونشاط بلادنا الحثيث في الدفاع عن عناصر تراثنا الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو، حيث تم تسجيل العديد من عناصر ومظاهر التراث الثقافي غير المادي الجزائري على لائحة منظمة اليونسكو.

وأشار البيان، الى أن انتخاب الجزائر لعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي جاء ضمن أعمال الجمعية العمومية العاشرة للدول الأطراف في اتفاقية صوْن التراث الثقافي غير المادي، والتي جرى خلالها عملية انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية لصوْن التراث الثقافي غير المادي لمدة أربعة أعوام قادمة، هذا وتعد لجنة التراث الثقافي غير المادي من اللجان الأساسية في اليونسكو، وقد تأسست عام 2003م على إثر توقيع الاتفاقية الدولية لصوْن التراث الثقافي غير المادي في أكتوبر من العام نفسه.