وفاة المجاهد والإعلامي محمد العيد بورغدة

انتقل إلى رحمة الله المجاهد والإعلامي السابق محمد العيد بورغدة، إثر صراع طويل مع المرض، حسب ما علم اليوم الاثنين لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

ويعد الفقيد واحدا من أعمدة الإعلام والصحافة في الجزائر، حيث شغل منصب مدير عام جريدة المجاهد اليومي ومديرا للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد ورفاقه في الجهاد والكفاح، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.