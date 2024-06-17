وفاة الكوبي مازولا كولاز صديق الثورة الجزائرية

توفي العضو المؤسس للجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية، الكوبي جيرالدو مازولا كولاز، عن عمر يناهز 86 عاماً.

وحسب الإذاعة الجزائرية فإن كولاز الذي زار الجزائر عامي 2022 و2023، توفي تحديداً يوم الثالث عشر جوان الجاري بهافانا، علما أنّ الفقيد كان سفيراً لكوبا في عدّة بلدان إفريقية أبرزها الجزائر، التي أمضى فيها أربع سنوات بين عامي 1974 و1978، ولطالما تغنى المرحوم بقيم "مكة حركات التحرّر".

واشتهر مازولا كولازو بمواقفه المؤيدة للثورة الجزائرية ولحركات التحرّر في إفريقيا، وكان الفقيد من بين أبرز المؤيدين لتأسيس الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية، وهي جمعية تهدف إلى الحفاظ على روح التضامن مع القضايا العادلة التي لا تزال حية.