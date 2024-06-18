إمام المسجد الحرام يثير الجدل

أثارت تدوينة نشرها الشيخ والداعية السعودي ياسر بن راشد الدوسري إمام وخطيب المسجد الحرام، الجدل، عن وفاة الداعية المصري الشيخ عمر عبد الكافي.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا تدوينة للداعية السعودي، ما لبث أن حذفها سريعا، بحسب ناشطين، أعلن فيها عن وفاة الداعية المصري عمر عبد الكافي.

وتبادل النشطاء التعازي وعبارات المواساة بعد رواج شائعة وفاة الشيخ عبد الكافي، الذي يعتبر أحد أبرز وأشهر الدعاة في العالم الإسلامي.

وبعدها نشر الدوسري تدوينة أخرى جاء فيها: "الدكتور عمر عبد الكافي بخير حال ولا صحة للأخبار المتداولة عن وفاته -شارك لمنع الإشاعات". ورد متابعون بتمنيات دوام الصحة للداعية عبد الكافي، فيما هاجم آخرون إمام الحرم كونه هو من قام بنشر الخبر.