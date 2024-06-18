جرائم الاحتلال تتواصل في غزة.. استشهاد 17 فلسطيني

يواصل الجيش الصهيوني، في اليوم الـ 256 من الحرب على قطاع غزة، قصف مناطق عدة من القطاع ووسطه وجنوبه، ما أودى بحياة 17 فلسطينيا وإصابة العشرات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طواقم الإسعاف انتشلت 13 ضحية، جرّاء غارات صهيونية في مخيم النصيرات وسط القطاع. وأضافت أن المقاتلات الصهيونية استهدفت منزلا أيضا في مخيم البريج، قبل ساعات، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين بجروح.

كما أشارت "وفا" إلى أن القوات الصهيونية تواصل توغلها في عدة محاور بمدينة رفح جنوب القطاع وسط إطلاق نار، وقصف مدفعي كثيف.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد 37.347 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 85372 آخرين