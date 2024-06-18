صور صادمة لجثث حجاج على قارعة الطريق (فيديو)

أثارت صور وفيديوهات لجثث حجاج على قارعة الطريق بالقرب من جبل عرفة، جدلا واسعا حول تأخر فرق الإسعاف السعودية في التكفل بهم.

وحسب ما قاله حجاج قاموا بالتطاق الفيديوهات فان الجثث عثر عليها على الطريق الرابط بين عرفة ومشعر منى.

واستنادا لقناة "بي بي سي" البريطانية، فان السلطات السعودية بررت الوضع بأن هؤلاء حجاج غير نظاميين والنقل مضمون فقط للنظاميين.

ومن المحتمل جدا أن هؤلاء لقوا مصرعهم بسبب طول المسافة بين عرفة ومنى وتحت شمس حارقة، فبلغت 50 درجة.

وحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" نقلا عن دبلوماسيان عربيان فان حصيلة الوفيات بلغت المئات، نصفهم لحجاج مصريين (323 مصريا).

واستنادا لنفس المصدر، فان كل هؤلاء توفوا بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد الدبلوماسيان أن 60 حاجا أردنيا على الأقل لقوا حتفهم أيضا، أي أكثر من العدد الرسمي الذي أعلنته عمّان في وقت سابق الثلاثاء والذي بلغ 41 وفاة. وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات إلى 577، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

ومعلوم أن كل سنة يحاول الآلاف من الحجاج أداء فريضة الحج من دون الحصول على تأشيرات رسمية سواء من أجل توفير المال أو لعدم الحصول عليها بالطرق العادية، ما يجعل أداء المناسك أكثر خطورة لأن هؤلاء الحجاج غير المسجلين لا يستطيعون الوصول إلى المرافق المكيّفة التي توفرها السلطات السعودية.