نصر الله يهدد هذا البلد الأوروبي

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الأربعاء إن الكيان الصهيوني يخفي خسائره في جبهة الشمال، مؤكدا أنه لا يريد أن يحول هذه الجبهة إلى جبهة ضاغطة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف -خلال كلمة متلفزة- "العدو يخبئ خسائره في جبهة الشمال كي لا يتعرض لمزيد من الضغوط وهناك 42 مستوطنة تم إخلاؤها بشكل كامل.. كما تم إخلاء الكثير من المواقع العسكرية".

وأردف قائلا "وزارة دفاع العدو تقول إن هناك 8663 معاقا من الضباط والجنود ونحن نسأل عما قد يكون عدد الجرحى لديهم".

وأكد نصر الله أن "جبهة الإسناد تواصل عملياتها وتلحق الخسائر بالعدو وتقدم التضحيات.. جبهتنا في جنوب لبنان عطلت الحياة الاقتصادية في شمال إسرائيل".

وأضاف "حتى لو لم تكن لدينا نية حرب فإن العدو يخاف ويظل يعزز قواته في الشمال وهذا يؤثر على جبهة غزة"، مشيرا إلى أن "الضغط الكبير" من هذه الجبهة وباقي الجبهات "يؤثر على جبهة التفاوض بشأن نتيجة الحرب".

كما قال إن "هناك خوفا لدى العدو من دخول المقاومة إلى الجليل وهذا الأمر الذي يبقى مطروحا في حال تطور المواجهة".

تعليقا على الصور الجوية التي نشرها الحزب أمس لمواقع صهيونية حساسة بمنطقة حيفا، قال نصر الله إن "المقاومة حصلت على معلومات جديدة ودقيقة عن مواقع العدو على الحدود".

وأضاف "لدينا كم كبير جدا من المعلومات وما نشرناه أمس جزء بسيط من ساعات طويلة تم تصويرها في حيفا".

وأكد نصرالله أن "على العدو أن ينتظرنا جواً وبراً وبحراً"، وشدد "إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا قواعد أو ضوابط أو أسقف". وقال ليعلم "الإسرائيلي" وسيّده الأميركي تداعيات الحرب على لبنان والمنطقة كله.

وأضاف نصرالله "لدينا معلومات أن العدو يجري مناورات في قبرص في مناطق ومطارات قبرصية، وهو يعتبر أنّه في حال استهداف مطاراته سيستخدم المطارات والمرافق القبرصية، لذلك يجب أن تعلم الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للحرب على لبنان، سنتعامل مع قبرص كأنها جزء من الحرب".

وقال نصرالله "الذي يجب أن يخاف في ظل المعطيات الراهنة هو العدو، أما نحن سنواصل إسنادنا لغزّة وفي نفس الوقت حاضرون لكل الاحتمالات، لن يوقفنا شيء".