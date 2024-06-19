7 عروض مسرحية تتنافس على جائزة العنقود الذهبي

وقع اختيار لجنة انتقاء العروض المسرحية المشاركة للتنافس على العنقود الذهبي في الطبعة الرابعة عشر للمهرجان الوطني للمسرح الفكاهي المقرر بداية من الـ30 جوان والى غاية الخامس جويلية المقبل على سبعة عروض من بين عشرين عرضا مسرحيا مقترحا.

أفادت محافظة المهرجان في بيان لها أنه بعد أن تم الاطلاع على القانون الأساسي الذي من خلاله يتم تقييم وإجازة العروض للمشاركة في التنافس على العنقود الذهبي حسب ما سطرته محافظة المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الفكاهي، تم وضع شبكة تقييمية للعروض العشرين المشاركة من قبل أعضاء اللجنة وبعد مشاهدة العروض المسرحية المقترحة من قبل محافظة المهرجان (عبر الروابط الالكترونية المدرجة في الاستمارة)، تم الاتفاق على قائمة العروض المتنافسة التي اقتصرت على مسرحية "إهنا ولهيه" من إنتاج جمعية محمد طواهري مليانة، عين الدفلى، مسرحية "الليلة البيضاء" مسرحية بالأمازيغية لجمعية الثقافية "تيكراد" بالتنسيق مع المسرح الجهوي تيزي وزو، مسرحية "الحافلة من إنتاج جمعية "كارلو" سطيف، مسرحية "رأس العام"ىللمسرح الجهوي باتنة، مسرحية باللهجة الشاوية، مسرحية "الجبانة " لجمعية مبدعون بلا حدود عنابة، ومسرحية "الخطبة" من إنتاج تعاوينة البرنس الذهبي، ومسرحية "البحارة" من تأليف وإخراج منصوري مروان، وإنتاج جمعية اتفاق القلوب الثقافية لمسيلة.

فيما أدرجت محافظة المهرجان عملين مسرحيين ويتعلق الأمر بكل من مسرحية "كاستينغ" تأليف قندسي بومدين إخراج رزوق زواوي، وإنتاج تعاونية مسرح الحرف، سيدي بلعباس ومسرحية "الوسيط " اقتباس وإخراج ميسوم مجهري عن مسرحية الفيل والوسيط، إنتاج مسرح إبن سينا وهران.

وارتأت المحافظة أن تكون طبعة المهرجان لهذه السنة مرفوعة إلى روح الفنان الراحل "محمد فراح" المدعو "الرازي".