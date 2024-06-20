بلدية بروكسل ترفض استقبال المنتخب الصهيوني

أعلنت سلطات مدينة بروكسل رفضها استضافة مباراة بين منتخبي بلجيكا والكيان الصهيوني، في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، المقرر لها السادس من شهر سبتمبر المقبل على ملعب الملك بودوان، في العاصمة البلجيكية، لاعتبارها "عالية الخطورة".

ونقلت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، أمس الأربعاء، عن السلطات في مدينة بروكسل البلجيكية، قولها: "مع الأخذ في الاعتبار الوضع المأساوي بالشرق الأوسط، ترى هيئة عمدة ومستشاري مدينة بروكسل أنه من المستحيل تنظيم هذا الحدث عالي الخطورة على أراضيها". ويقع منتخب بلجيكا ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأول، إلى جانب كل من فرنسا وإيطاليا والكيان.

كانت مدينة بروكسل قد تلقّت خطاباً من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم لاستضافة تلك المباراة، على الملعب الذي يخوض عليه عادة الشياطين الحمر مبارياتهم، لكن السلطات المحلية في المدينة رأت أن هناك حالة من الغضب والتوتر المجتمعي من هجوم الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، والذي تسبب حتى هذه اللحظة في استشهاد أكثر من 37 ألف شخص، ما يجعل إقامة هذه المباراة في ظروف آمنة أمراً مستحيلاً.