وهران: كاتب أغنية "زبانة" المغيب من الذاكرة المحلية

من مواليد 15 ديسمبر 1921 بتازمالت بجاية، هو الشيخ محند شريف حماني، تتلمذ بمسقط رأسه قبل الانتقال لجامعة الزيتونة بتونس وبعد إتمام دراسته وافتتاح جمعية العلماء المسلمين للمدارس تم تعيينه سنة 1943 لتدريس اللغة العربية بمدرسة الفلاح بحي المدينة الجديدة المنجزة من طرف مجموعة من أعيان وهران من مختلف التيارات السياسية وتم تكليف الشيخ سعيد زموشي بإدارة المدرسة. استقر شريف حماني بالقرب من سيدي بلال بحي المدينة الجديدة وامتهن إلى كان وظيفة التدريس كتابة قصائد الملحون التي أداها العديد من مطربي الأغنية الوهرانية على غرار بلاوي الهواري وهجيرة بالي وآخرون. تأثر شريف حماني بتنفيذ حكم الإعدام بالمقصلة الشهيد احمد زهانة الذي القي القبض عليه في 8 نوفمبر 1954 ونظم قصيدة مؤثرة بعنوان "يادبايلي يا انا على زبانة" التي لحنها بلاوي الهواري بعد الاستقلال وتحولت إلى أغنية ثورية خلدت بطولات زهانة وكل شهداء المقصلة والمحكوم عليهم بالإعدام أثناء الثورة التحريرية. توفي محند شريف حماني في سبتمبر 1981 بوهران تاركا وراءه العديد من القصائد الشعرية المسجلة بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولم يحظى العقيد بتكريم يليق بمساره وقصيدته الثورية الوحيدة الممجدة لروح أحمد زهانة. ومن بين قصائده كذلك "يا حمام" التي أداها بلاوي الهواري ابن حيه. رحل الفقيد لكن اسمه لا يزال مغيبا في الذاكرة المحلية وفي الوسط الفني باستثناء إشارة من الفنان الشاب خالد في إحدى حواراته لوسيلة إعلام فرنسية حول هوية كاتب كلمات قصيدة "زبانة" وتكريم للشيخ محند شريف حماني.