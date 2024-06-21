المجاهد عمار بخوش يوارى الثرى

توفي ليلة الخميس إلى الجمعة بمستشفى آريس بولاية باتنة المجاهد عمار بخوش عن عمر ناهز الـ94 سنة وذلك إثر مرض عضال ألزمه الفراش في الأشهر الأخيرة، حسب ما علم من عائلته.

ويعد الفقيد واحدا من مجاهدي الرعيل الأول بمنطقة الأوراس حيث التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في نوفمبر1954 رفقة 4 من أشقائه .

وشارك بعد ذلك في العديد من المعارك والكمائن ضد قوات الاحتلال الفرنسي، كما كان مسؤولا عن الصحة آنذاك بنواحي رأس العيون ونقاوس.

وقد ووري جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة الجمعة لنهار اليوم بمقبرة آريس بحضور ممثلي السلطات المحلية ومجاهدين وعددا من أفراد عائلته وجمع غفير من المواطنين.