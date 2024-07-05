اقتراح ممتلكات للتصنيف في التراث الثقافي

افتتحت صباح اليوم وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي نهار اليوم الثلاثاء 09 جويلية 2024 بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة اجتماع الدورة غير العادية للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية التي تنتظم يومي 09 و10 جويلية 2024.

وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية على أهمية تصنيف التراث الوطني باعتباره جزء من الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية وهو في صميم اهتمامات الدولة الجزائرية على رأسها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، كما أكدت على ضرورة تطبيق التعليمة الوزارية القاضية بالتحضير الدوري من طرف المدراء الولائيين لملفات تصنيف التراث الثقافي في حدود خمسة ملفات على الأقل سنويا، وضرورة تعزيز وتحيين قائمة الجرد الإضافي بشكل دوري مع احترام المعايير والمقاييس العلمية والتقنية والفنية، وإشراك الفاعلين الثقافيين من خبراء وباحثين ومجتمع مدني وسلطات محلية في تحضير ملفات التصنيف وضبطها قبل عرضها على اللجنة الوطنية لتصنيف الممتلكات الثقافية.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة ملفات الممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف في قائمة التراث الثقافي ويتعلق الأمر:

‏بخصوص المعالم:

1. ملف اقتراح تصنيف معلم " قصر الدرع" بولاية تيميمون؛

2. ملف اقتراح تصنيف معلم " مدرسة الفلاح" بولاية تقرت؛

3. ملف اقتراح تصنيف معلم " مسجد وزاوية سيدي يعقوب" بولاية عين تموشنت؛

4. ملف اقتراح تصنيف معلم " مقر البلدية سابقا " بولاية سعيدة؛

5. ملف اقتراح تصنيف معلم " المسجد العتيق فغولي عبد القادر بن حميسي " بولاية تيارت؛

6. ملف اقتراح تصنيف معلم " الكنيسة الكاثوليكية" بولاية المنيعة؛

7. ملف اقتراح تصنيف معلم " مقر البلدية " بولاية سيدي بلعباس؛

8. ملف اقتراح تصنيف معلم " محطة القطار" بولاية وهران؛

9. ملف اقتراح تصنيف معلم " الضريح الروماني سيبيون" بولاية سطيف؛

10. ملف اقتراح تصنيف معلم" الضريح الروماني أقبو" بولاية بجاية؛

11. ملف اقتراح تصنيف معلم " دار الخزناجي" بولاية الجزائر.

‏ بخصوص المواقع الأثرية:

1. ملف اقتراح تصنيف الموقع الاثري " تنزروفت" بولاية إليزي؛

2. ملف اقتراح تصنيف الموقع الأثري " محطة النقوش الصخرية بتاغيت -موقع الحجرة" بولاية بشار؛

3. ملف اقتراح تصنيف الموقع الاثري " رأس متوسة" بولاية خنشلة.

4. ملف اقتراح توسعة نطاق تصنيف الموقع الاثري " طبنة" بولاية باتنة؛

‏ بخصوص القطاعات المحفوظة:

1.ملف اقتراح إنشاء القطاع المحفوظ " قصر بوخاري "بولاية المدية؛

2. ملف اقتراح إنشاء القطاع المحفوظ " القرية القديمة -الدشرة بمنعة" بولاية باتنة.