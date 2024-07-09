المخزن يتمادى..

في الوقت الذي تتواصل فيه حرب الإبادة الجماعية الصهيونية في حق أهالي غزة، يقوم وفد مما يسمى "جمعية شراكة" من المغرب بزيارة إلى مدينة القدس المحتلة، حسب ما أفاد "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع".

ووفق المرصد، فإن الوفد المخزنيـ أحيى حفلة رقص، كما جرى استقباله من طرف رئيس الكنيست الصهيوني، أمير أوحنا من حزب "الليكود" وزعيم حركات الشواذ في الكيان الصهيوني، وكذلك من قبل مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الصهيوني السابق مدير معهد الامن الصهيوني حاليا والذي كان على رأس الوفد الكيان المحتل إلى الرباط في 22 سبتمبر 2020 لتوقيع اتفاق التطبيع".

وجرى أيضا ترتيب زيارة للوفد إلى أنفاق أسفل المسجد الأقصى فيما يعرف بـ"قافلة الأجيال" التي يتم خلالها غسيل دماغ كل من يمر بها ليصبح صهيونيا ولو كان غير يهودي، بحسب ما ذكر المرصد المغربي.

وأشار المصدر نفسه إلى أن "وفد الجمعية المغربية، هو برئاسة فيصل مرجاني سميرس ويوسف أزهاري بالإضافة إلى 23 شابا من الذين تم انتقاؤهم للعمالة مع الصهاينة في ترديد السردية الصهيونية بشأن طوفان الأقصى وخدمة البروبغندا الاستخباراتية الصهيونية في الأوساط المغربية".