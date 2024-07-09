مجازر إبادة جديدة في غزة

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الدامي والمدمر على قطاع غزة، لليوم الـ 278، وسط استمرار استهداف المدنيين وارتقاء عشرات الشهداء في قطاع غزة.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الاربعاء، في قصف الاحتلال الصهيوني لوسط قطاع غزة ومدينة خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد الفلسطينيين الستة وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال لمنزل في شارع صلاح الدين شمال النصيرات وسط قطاع غزة، وقصف آخر استهدف منزلا في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وكان قد أعلن، فجر اليوم، عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 6 أطفال، وإصابة10 آخرين بينهم نساء في قصف استهدف منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد 29 شخصاً على الأقلّ في قصف استهدف بوابة مدرسة العودة بعبسان شرق خان يونس، في مجزرة غالبية ضحاياها من الأطفال والنساء.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إن "هذه المجزرة تأتي استكمالاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي، حيث تتجدد المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بشكل متلاحق، بعد ارتكاب الاحتلال ست مجازر أخرى في مخيمات الوسطى، مما رفع أعداد الشهداء إلى 60 شهيداً خلال الساعات الأخيرة يوم أمس، غالبيتهم من الأطفال والنساء".

وأشار المكتب الحكومي، إلى أن "هذه المجازر تأتي في ظل إسقاط الاحتلال الصهيوني للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية".