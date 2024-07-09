غليزان: إصابة 19 شخصا جراء حريق عدادات كهربائية

خلف حريق عدادات كهربائية بعمارة بولاية غليزان، فجر اليوم الأربعاء، إصابة 19 شخصا بضيق في التنفس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن ذات الهيئة تدخلت على الساعة الرابعة صباحا و20 دقيقة لأجل إخماد حريق شب في مجمع عدادات كهربائية لعمارة متكونة من 09 طوابق بالمكان المسمى عمارات جعفر بلدية ودائرة غليزان.

وتم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى أنحاء العمارة، حيث خلف الحريق إصابة 19 شخصا بضيق في التنفس جراء استنشاقهم للدخان وحالات الصدمة وتم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى محمد بوضياف، كما تم إبعاد 14 عائلة من الخطر كإجراء وقائي، يضيف المصدر.