مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى وفرضت قيودا على دخول المصلين.

ويتعرض المسجد الأقصى لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بدعم من قوات الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمنيا ومكانيا