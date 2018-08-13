يبدو أن العلاقة بين رئيس اتحاد الكتّاب الجزائريين ووزير الثقافة قد بلغت حد القطيعة؛ ففي حين يتهم يوسف شقرة عز الدين ميهوبي بالعمل على تقزيم الاتحاد وعدم احترام أعضائه عبر استبعادهم من مختلف اللجان، علمت “الخبر” أن مسؤولين بوزارة الثقافة شرعوا في الاتصال بعدد من الأعضاء ليخبروهم بأن الوصاية دفعت ما يقارب المليار سنتيم لتغطية نشاطات اتحاد الكتّاب الجزائريين، كاجتماعات المجلس الوطني وتنقلات أعضائه إلى الخارج وشراء تجهيزات مكتبية، وبأن رئيس الاتحاد أخذ وحده حصة الأسد من التغطية المالية للسفريات نحو الخارج وبلغت ثمانية .. وينتظر أن يقدم شقرة تفسيرات لهذه الأرقام، في خرجة إعلامية اليوم قد تكرس القطيعة بينه وبين الوزير.