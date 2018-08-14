كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الدولي الجزائري ياسين براهيمي، نجم بورتو بطل الدوري البرتغالي، مرشّح بقوّة لتعويض السنغالي كيتا بالدي، المنتقل حديثا لإنتر ميلان، في صفوف موناكو.

ويبحث ليوناردو جارديم، المدرّب البرتغالي لنادي الفرنسي، عن التعاقد مع لاعب جديد في مركز الجناح، وذلك من أجل تقوية الشق الهجومي في الفريق تحسّبا للمباريات الصعبة التي تنتظره في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

وينتظر أن يتقدم نادي موناكو بعرض رسمي لبورتو خلال الساعات القليلة القادمة، على أن تكون قيمته أقلّ بكثير من المبلغ المنصوص عليه في الشرط الجزائي بعقد اللاعب والمقدّر بـ60 مليون أورو.

ويتواجد بطل البرتغال في موقع ضعف باعتبار أن نجمه الجزائري سيكون بإمكانه الانتقال لنادٍ آخر في صفقة انتقال حر خلال صيف 2019 ، وهو ما قد يجبره في نهاية المطاف على القبول بعرض موناكو.

وطوال تجربته مع بورتو الممتدّة لأكثر من 4 سنوات، خاض براهيمي 168 مباراة أسهم خلالها في 77 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.